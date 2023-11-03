هل العداد الكودي يلغي محاضر سرقة التيار؟.. وزارة الكهرباء تجيب

يتسأل الكثير من المواطنين عن العدادات الكودية، حال رغبتهم في التحويل من نظام الممارسة بإنارة المنازل لتركيب العداد، للتخلص من تكاليف الممارسات المرتفعة والتحول للاستهلاك حسب حاجتهم، وهل العداد الكودي يلغي حالة الممارسة لسرقة التيار، أي أنه يمنع عمل محضر لسرقة التيار؟.

هل العداد الكودي يلغي محاضر السرقة؟

وخلال السطور التالية توضح «الوطن»، هل العداد الكودي يلغي محاضر سرقة التيار؟، وفقًا لوزارة الكهرباء.

هدف من تركيب العداد الكودي الحفاظ على مستحقات الشركات للكهرباء

نشرت وزارة الكهرباء والطاقة عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إجابة عن سؤال: «هل العداد الكودي يلغي محاضر سرقة التيار؟»، وأوضحت أن الهدف من تركيب العداد الكودي الحفاظ على مستحقات شركات الكهرباء، إذ تم رصد بعض المواطنين الذين يقومون بتوصيل التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية، دون تركيب عداد، وذلك يعود بالضرر على الشبكة الكهربائية، ويؤثر بالسلب على المشتركين الآخرين على هذه الشبكات.

وأضافت وزارة الكهرباء «أن العداد الذي يتم توصيله في مثل هذه الحالات لا يثبت أي ملكية لصاحب المبنى أو الشقة السكنية "العداد الكودي"، لكن يتم تركيبه للحفاظ على مستحقات شركات الكهرباء».