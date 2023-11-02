هل زيادة الأحمال على العداد المنزلي تعرضك للغرامة؟.. اعرف الإجراءات المتبعة

تساؤلات عديدة من المواطنين عن خطورة زيادة الأحمال على العدادات الكهربائية المنزلية، حال تشغيل الأجهزة المنزلية في نفس الوقت، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» الإجراءات التي تتخذها وزارة الكهرباء، وفقًا لما نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

خطر زيادة الأحمال الكهربائية على عداد الكهرباء

أجابت وزارة الكهرباء عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن سؤال: «هل زيادة الأحمال على العداد المنزلي مسبوق الشحن تعرض المواطنين لدفع غرامة؟»، وحذرت الوزارة من خطر زيادة الأحمال الكهربائية على عداد الكهرباء بالمنازل وتشغيل بعض الأجهزة المنزلية بذات الوقت.

نصائح للتعامل مع العداد مسبوق الدفع

وقدمت وزارة الكهرباء نصائح للتعامل مع العداد مسبوق الشحن، أبرزها تجنب التعامل المباشر من قبل المواطنين معه ورفع الغطاء الخاص بيه، لأنه قد يعرض المواطنين للغرامات.

وفي ذات السياق قالت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور على صفحتها الرسمية عبر «فيس بوك»، أن في حال زيادة الأحمال عن المسموح بها، المقدرة بـ 80 أمبير يفصل التيار الكهربائي بشكل تلقائي، وحال تكرر 3 مرات يفصل التيار الكهربائي بشكل كامل، ووقتها يلزم لجوء صاحب العداد لشركة الكهرباء لتشغيله مرة أخرى.