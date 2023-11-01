«المصريين الأحرار»: يجب تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف العنف بغزة

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار إن الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية أدت إلى خلق رأي عام أكثر حيادية تجاه القضية الفلسطينية على مستوى العالم.

ثمار جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية

وأكد عصام خليل في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن جهود مصر في إطار دعم القضية الفلسطينية بدأت تجني ثمارها وهو ما ظهر في عدد من الأمور، منها على سبيل المثال فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني والسماح للمصابين من التوجه لتلقي العلاج في مصر، ومرور مزدوجي الجنسية، وغيره من الأمور التي حصلت في الأيام الأخيرة.

ولفت إلى موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار العربي حول وقف العنف في غزة موضحا أن هذا القرار إيجابي ولكنه جاء متأخرا نتيجة الجهود الكبيرة المبذولة في إطار نقل الصورة الحقيقية حول ما يجري في قطاع غزة من انتهاكات وجرائم حرب.

الاجتياح البري لغزة

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى زيادة معدل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين العزل بقطاع غزة، وأهمية تفعيل قرار وقف العنف في القطاع الذي تمت الموافقة عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحا: «لابد من وجود آلية تفعيل لهذا القرار وألا يصبح كلام فقط، خاصة مع زيادة الجرائم المرتكبة في حق المدنيين الأبرياء داخل القطاع».

وشدد على أن الاجتياح البري لغزة سوف يكلف جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من الخسائر، فضلا عن إلحاق الضرر بالمدنيين الموجودين.