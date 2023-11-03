«تحالف الأحزاب»: مصر العمود الفقري للأمة ولعبت دورا محوريا في حل أزمة غزة

أشاد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، والذي يضم 42 حزبا، بمجهودات الدولة المصرية، التي بُذلت خلال الفترة الماضية لدعم القضية الفلسطينية، ومساندة الشعب الفلسطيني خلال أزمته الأخيرة.

دور مصر في القضية الفلسطينية

وقال تيسير مطر، في تصريحات لـ«الوطن» إن الدولة حملت القضية الفلسطينية على عاتقها على مر العصور، وما قدمته القيادة السياسية خلال الأيام الماضية أثبت للعالم بأكمله، أن مصر هي العمود الفقري والدرع الواقي للأمة العربية.

الدبلوماسية المصرية لعبت دورا هاما في حل الأزمة

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: «منذ بدء الأحداث الفلسطينية في 17 أكتوبر الماضي التي أعقبها جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كانت الحكومة المصرية أولى الداعمين للأشقاء في غزة، حيث اصطفت سيارات المساعدات والإغاثات بحمولات 200 طن ما بين أدوات طبية ومساعدات إنسانية وإغاثية أمام معبر رفح البري لدعم الفلسطينيين، الأمر الذي يؤكد على روح القومية العربية عند المصريين، فضلا عن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقمة السلام بالقاهرة والتي حازت على استجابة موسعة من كافة دول العالم للمشاركة في القمة، الأمر الذي أكد على مكانة مصر وقوتها الدولية».