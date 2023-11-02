«تحالف الأحزاب»: استقبال المصابين الفلسطينيين يؤكد دور مصر المحوري بالمنطقة

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن فتح معبر رفح لاستقبال حالات الجرحى والمصابين من شعب فلسطين، يؤكد أن مصر متمسكة بدورها المحوري في المنطقة مشيرا إلى أن استقبال معبر رفح أكثر من 400 من مزدوجي الجنسية يؤكد أن مصر أصبحت قبلة للعالم، وتتجه إليها كل الأنظار، ويعتمد عليها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

دور مصر في حل القضية الفلسطينية

وأضاف مطر لـ«الوطن» أن ما تقوم به مصر هو العمل في كل الاتجاهات الإقليمية والدولية المختلفة للوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، وإعداد مستشفيات ميدانية لاستقبال الجرحى، وتوفير المعدات الطبية على أعلى مستوى، وأطقم طبية مدربة بمستوى عالي، يؤكد أن مصر تضع الأهالي في فلسطين على قمة أجندتها.

جهود مصر في حل قضية فلسطين

واشار أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن الدور المصري في حل القضية ليس وليد اليوم بل هو نتاج كثير من الجهد بذلته الدولة المصرية على مدار عقود للوصول إلى حل عادل في القضية الفلسطينية، ولكن الأزمة الأخيرة برز فيها الدور المصري الذي يعمل في كل الاتجاهات في نفس التوقيت.