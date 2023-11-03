البيت الأبيض: على حزب الله ألا يحاول استغلال الصراع في المنطقة

قال متحدث باسم البيت الأبيض إنه على حزب الله ألا يحاول استغلال الصراع في المنطقة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وفى سياق متصل، قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن الحدود اللبنانية الإسرائيلية قد تشهد حربا واسعة، موجها رسالة للولايات المتحدة الأمريكية قائلا: «تذكروا هزائمكم في لبنان والعراق وأفغانستان».

وأضاف نصر الله أنه يجب وقف العدوان على قطاع غزة، مشيرا إلى أنه جرى إخلاء 43 مستعمرة إسرائيلية شمالا و58 أخرى جنوبا.

وأشار إلى أن جبهة لبنان جذبت ثلث جيش الاحتلال إلى الحدود، كما أن نصف الدفاع الصاروخي الإسرائيلي موجه ناحية لبنان.

وتابع: «تحملنا المسؤولية وصمودنا وثباتنا نتيجته النصر الأكيد، ويجب أن نعمل ليقف العدوان على قطاع غزة، الأوضاع بقطاع غزة تكشف الغباء والعجز في إسرائيل».

وواصل: «أحداث 7 أكتوبر أعادت طرح القضية الفلسطينية على العالم، معركة طوفان الأقصى قرارها وتنفيذها فلسطيني مئة بالمئة».