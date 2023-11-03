تفاصيل قصف الاحتلال الإسرائيلي مدخل «الشفاء الطبي» بغزة.. سقوط شهداء وجرحى

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط العشرات من الشهداء والجرحى.

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي ومركبة إسعاف كانت متواجدة في المكان، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المرضى وعائلاتهم وطواقم الإسعاف والنازحين الذين لجأوا إلى المستشفى بعد قصف منازلهم بحثا عن مكان أكثر أمنا.

وبحسب المصادر المحلية، يتواجد في مجمع الشفاء الطبي أكثر من 40 ألف نازح، بالإضافة إلى الطواقم الطبية والجرحى وذويهم.

العشرات من جثامين الشهداء والجرحى ملقاة على الأرض

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من المكان، العشرات من جثامين الشهداء والجرحى ملقاة على الأرض، فيما يعمل مواطنون وطواقم إسعاف على نقل الجرحى إلى داخل المستشفى.

وأفاد مراسل «وفا» بأن الاحتلال استهدف قافلة مركبات الإسعاف عند دوار أنصار، وفي شارعي العباس والرشيد، بالإضافة إلى مركبة الإسعاف التي كانت متواجدة عند مدخل مجمع الشفاء الطبي.