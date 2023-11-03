النائبة مارسيل سمير: مصر تعمل على إزالة كل المعوقات لدخول المساعدات لغزة

قالت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، أمين سر لجنة المشروعات بالنواب، إنه منذ بداية العدوان على قطاع غزة ولم تتوقف مصر عن القيام بدورها الإقليمي والدولي لحل الأزمة، ولم يكن دخول المساعدات متوقفا بسبب إغلاق مصر المعبر، بل بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي للطرق التي يمكن أن تعبر من خلالها المساعدات.

جهود مصر في القضية الفلسطينية

وأضافت سمير، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر عملت على إزالة كل المعوقات السياسية والمادية من أجل انتظام دخول المساعدات، فضلا عن دخول الجرحى والأجانب، فلم تتخلى مصر يوما عن الأشقاء في قطاع غزة والشعب الفلسطيني الباسل وكانت دائما سند للسلطة الفلسطينية في الدفاع عن حقوقهم الشرعية ضد كيان الاحتلال الغاشم.

موقف مصر الواضح

وأشار أمين سر لجنة المشروعات بالنواب، إلى أن خطابات مصر في الأمم المتحدة وخطابات ومواقف وزارة الخارجية المصرية الواضحة في المطالبة بوقف العدوان وحل الدولتين جاءت تأكيدا على أن يكون هناك احترام وتطبيق حقيقي للشرعية الدولية والقانون الدولي هي معركة دبلوماسية تخوضها مصر والأشقاء الغرب لعودة الحق الفلسطيني.