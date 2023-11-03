أحمد زاهر يشارك في تعبئة صناديق «الهلال الأحمر» لصالح شعب غزة.. فيديو

أعلن الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مشاركته مع جمعية الهلال الأحمر، في تعبئة صناديق الغذاء لصالح شعب غزة.

ونشر زاهر، فيديو له أثناء مشاركته في تعبئة صناديق الغذاء، وعلق عليه قائلا: «دعمك لأخواتنا في فلسطين مهم.. بأي شكل ولكن المهم دعمك ليهم. يا رب انصر أهلنا وأخواتنا وارحم الشهداء واشفي المصابين. ادعم القضية. أوقفوا إطلاق النار، وشكرا الهلال الأحمر المصري علي المجهود الكبير».

نجوم الفن يشاركون في الهلال الأحمر لدعم فلسطين

وقبل أحمد زاهر، شارك عدد كبير من نجوم الفن مع جمعية الهلال الأحمر لتعبئة صناديق الغذاء، وكان أبرزهم الفنانة هالة صدقي، التي أعلنت عبر «إنستجرام» مشاركتها مع جمعية الهلال الأحمر في تعبئة صناديق الغذاء لصالح أهل غزة.

ونشرت صدقي، فيديو لها مصحوبا بتعليق: «فخورة لجمعية الهلال الأحمر، الرحمة لأهالينا في فلسطين».