آخرها «نعمة الأفوكادو».. أعمال جمعت الثلاثي أحمد زاهر ومي عمر ومحمد سامي

أعلن الفنان أحمد زاهر انطلاق تصوير مسلسل «نعمة الأفوكادو» المقرر مشاركتة فى السباق الرمضاني لعام 2024 والذي يجدد من خلاله التعاون مع الفنانة مى عمر والمخرج محمد سامي.

أعمال جمعت مى عمر وأحمد زاهر بمحمد سامي

وتعاون الفنان أحمد زاهر مع الفنانة مي عمر والمخرج محمد سامي فى عدة أعمال كان من بينها مسلسل «حكاية حياة»، الذي تم تقديمه عام 2013 وشاركا فيه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم غادة عبد الرازق وروجينا وطارق لطفى وخالد سليم ونهلة سلامة وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.

وتعاون الثلاثي أيضا فى مسلسل «كلام على ورق» والذي تم تقديمه 2014 وشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم هيفاء وهبي وماجد المصري وروجينا وأحمد السعدني وحسين الإمام وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد محمد وائل ومحمد سيد بشير ومصطفى جمال هاشم واخراج محمد سامي .

وتجدد التعاون مرة أخرى فى مسلسل «ولد الغلابة» الذي تم تقديمه عام 2019 وشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السقا وإدوارد ومحمد ممدوح وإنجي المقدم وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن سلامة واخراج محمد سامي.

وهناك أيضا مسلسل «لؤلؤ» الذي جمع الفنان أحمد زاهر بالفنانة مي عمر وكان المخرج محمد سامي مشرفا على العمل وشارك بجانبهم عدد من الفنانين منهم إدوارد ومحمد الشرنوبي وسلوى عثمان وغيرهم.