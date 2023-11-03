طائرات أمريكية دون طيار تحلق فوق غزة للمساعدة في استعادة المحتجزين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها الآن، بإطلاق وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» طائرات أمريكية دون طيار للتحليق فوق قطاع غزة للمساعدة على استعادة المحتجزين.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لن توقف إطلاق النار في غزة حتى إطلاق سراح المحتجزين.

وفي سياق متصل، قال مدير عام المستشفيات في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب جريمة جديدة أمام مجمع الشفاء الطبي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكان مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أفاد بوقوع شهداء وجرحى إثر استهداف الاحتلال بوابة مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة بصاروخ، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.