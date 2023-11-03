رابط حجز الوجبات بالمدن الجامعية في المنيا

ينتج المطعم المركزي في جامعة المنيا وجبات تحتوى على كافة العناصر الغذائية المتكاملة بما يعزز من القيمة الغذائية اللازمة لبناء جسم الطالب، ويشرف على إنتاج الوجبات المطهية والجافة فريق عمل من الكليات المتخصصة بكليتي الطب البيطري، والزراعة، بالإضافة إلى المتابعة من المتخصصين بالمدن الجامعية من أخصائي التغذية للقيام بدور فعال وإشرافي كبير، للحفاظ على ضمان وصول الوجبات طازجة للطلاب لمقار إقامتهم وعدم تعرضها للتلف.

وضع نظام لحجز الوجبات الغذائية

وقال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم وضع نظام لحجز الوجبات الغذائية للطلاب من خلال التسجيل على رابط للحجز المسبق بشكل أسبوعي، منعا لهدر الطعام والحفاظ على المال العام، حيث يتم التسجيل من خلال هذا الرابط (من هنا)، مؤكدا أهمية دور لجان الإشراف على إنتاج الوجبات المطهية والجافة بالمطعم المركزي، وفريق العمل المتخصص، بالإضافة إلى المتابعة من المتخصصين بالمدن الجامعية.

المتابعة والفحص والدقة والمراجعة للوجبات

وفي وقت سابق، شدد رئيس جامعة المنيا على ضرورة المتابعة والفحص والدقة والمراجعة للوجبات والمشروبات التي تقدم للطلاب، من خلال لجنة تشرف عليها إدارة التغذية ومدير عام المدن الجامعية لاستلام اللحوم والمنتجات الحيوانية واللجنة الزراعية لاستلام الخضر والفاكهة إلى جانب المراقبة والمتابعة من المراقبين الصحيين لعمل تقرير يومي يرسل إلي إدارة الطب الوقائي وإرسال لجان لأخذ عينات من الأغذية لفحص المواصفات والصلاحية حفاظا على صحة طلاب جامعة المنيا.