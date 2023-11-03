هبة مجدي بعد نجاح حكاية «عيشها بفرحة»: وراء الحرمان عطاء خفي من الله

أعربت الفنانة هبة مجدي عبر ستوري حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، سعادتها بنجاح حكاية «عيشها بفرحة» والتي عرضت على قناة «on» وحققت نجاحا كبيرا وإشادات كبيرة من الجمهور.

وكتبت هبة مجدي قائلة: في الواقع، الرضا والقبول، والصبر على البلاء بيساعد إنه يفتح الباب وتعلمنا إيضا إننا منحكمش بالبدايات لكن نحكم بالخواتم وشوفنا وراء الحرمان الظاهر بيبقى في عطاء خفي من الله سبحانه وتعالى وعوض للحمالين والشاكرين والمكافحين.

وأضافت: وربنا بيقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله أعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم، دكتور مصطفى محمود، 55 مشكلة حب، عيشها بفرحة.

حكاية عيشها بفرحة

وجسدت الفنانة هبة مجدي خلال أحداث حكاية عيشها بفرحة دور فتاة تتعرض لحادث ينتج عنه جلوسها على كرسي متحرك، وتضطر إلى تغيير مجال شغلها وتعمل مساعد مخرج لتقع في حب ممثل مشهور ويتحدى الجميع ويتزوجها.

حكاية «عيشها بفرحة»، هي الحكاية الثالثة ضمن مسلسل «55 قصة حب» المأخوذ من كتاب الدكتور مصطفى محمود، وتعرض حصريا على شبكة قنوات «ON»، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم، من بطولة هبة مجدي، هاني عادل، رانيا منصور، حسن أبو الروس، محمود ياسين ونور إيهاب.