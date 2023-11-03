رئيس «المصريين الأحرار»: مصر تدير القضية الفلسطينية بدبلوماسية حكيمة

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن مصر أدارت المعركة الدائرة في غزة الآن بطريقة ضربت مثالاً ونموذجاً للدبلوماسية التي تتمتع بالحكمة والرشادة وتؤتي بثمارها، كما أن قوة مصر ليست فقط إقليمياً ولكن دولياً.

جهود مصر في القضية الفلسطينية

وأضاف «خليل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن ما صارت عليه مصر من إخراج اللاجئين الأجانب من غزة لبلادهم مقابل دخول المساعدات الغذائية على الرغم من التعنت الإسرائيلي والغربي، إلا أن الجميع استجاب لرغبة مصر وإرادتها، وهو أكبر دليل عملي وواقعي على دبلوماسية مصر، وكيف أنها تتحكم في القضية ببراعة.

نتاج قمة القاهرة للسلام

وأكد رئيس «المصريين الأحرار»، أن ما حدث منذ قليل من استهداف مستشفى الشفاء ستكون إدانته أقوى بكثير من استهداف مستشفى المعمداني، وذلك نتاج لجهود قمة القاهرة للسلام التي فيها بدأ العالم ينظر بصورة موضوعية لما يحدث في غزة، ويحرك شعوب العالم للتظاهر دعما للقضية، ما جعلها تؤثر على قادتها الذين تغيرت لهجتهم.