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توقف بعض خدمات مستشفى الشفاء في غزة بسبب نقص الوقود.. وانقطاع المياه

كتب:

شريف سليمان
10:41 ص | الجمعة 03 نوفمبر 2023
منى عوكل مراسلة القاهرة الإخبارية

منى عوكل مراسلة القاهرة الإخبارية

قالت منى عوكل مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن ثمّة مئات الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض في قطاع غزة، مشددةً على أن الاحتلال الإسرائيلي يجدد القصف على مناطق متفرقة من القطاع.

أكدت صعوبة تنقل سيارات الإسعاف لنقل المصابين، كما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية.

مستشفيات غزة تعاني نقصًا حادًا في الوقود

وتابعت منى عوكل، بأن مستشفيات قطاع غزة تعاني نقصًا حادًا في الوقود، وجرى إعلان حالة الطوارئ بجميع مستشفيات قطاع غزة.

انقطاع المياه وتوقف محطات التحلية في قطاع غزة مستمر

وذكرت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن انقطاع المياه وتوقف محطات التحلية في قطاع غزة مستمر، مشيرة إلى أن مستشفى الشفاء بغزة أعلن توقف بعض خدماته بسبب نقص الوقود.

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