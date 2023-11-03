ضبط 62 مخالفة متنوعة في حملة على المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن شن حملات تموينية مفاجئة بالدقهلية على الأسواق والمخابز في مختلف الإدارات التابعة للمديرية، وتمكنت من ضبط 62 مخالفة متنوعة وإنذارا في مجال المخابز والأسواق.

وأوضح في بيان له أن الحملات التموينية بناءً على تعليمات معال الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات التموينية.

حملات مرورية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشار إلى أنه تشكلت اليوم الجمعة العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية للمرور على المخابز والأسواق بكل من دكرنس، بندر المنصورة، وأجا، ونبروه، وأسفرت عن تحرير 41 مخالفة وإنذار كالآتي

• 19 محضرا نقص وزن، و15 محضر عدم مطابقة للمواصفات، ومحضر بيع بأزيد من السعر، و5 محاضر تصرف في دقيق( 63 شيكارة).

• 1 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.

وفي إطار المرور على الأسواق حررت الحملات 21 محضرا

• 12 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

• 3 محاضر غش تجارى .

• 5 محاضر ذبح خارج السلخانة.

• محضر سلع مجهولة المصدر.