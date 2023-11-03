مدير الإسعاف والطوارئ في غزة: مصر قدمت مساعدات كبيرة لاستقبال الجرحى

قال مدير الإسعاف والطوارئ في غزة، أن الدولة المصرية قدمت المساعدات اللازمة لاستقبال المرضى والجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف مدير الإسعاف والطوارئ في غزة خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال يستهدف سيارات الإسعاف التي تقل الجرحى في قطاع غزة.

وتابع: «المنظومة الصحية في القطاع انهارت تماما جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، كما أن المستشفى الإندونيسي يعاني نقصا كبيرا في الكوادر الصحية والوقود اللازم لتشغيله».

وفى سياق متصل، قال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني إن جيش الاحتلال يستهدف المواطنين الآمنين العزل في غزة.

وأضاف متحدث الدفاع المدني الفلسطيني لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن استهداف بوابة مستشفى الشفاء في غزة يؤكد أنه احتلال دموي يريد إيقاع أكبر عدد من الشهداء.

وأوضح متحدث الدفاع المدني الفلسطيني أن جيش الاحتلال يستهدف أي طواقم إسعاف تصل إلى أماكن المصابين لإنقاذهم.