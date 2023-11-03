مدير الإسعاف والطوارئ في غزة: المنظومة الصحية بالقطاع انهارت تماما

مدير الإسعاف والطوارئ في غزة: جيش الاحتلال يستهدف سيارات الإسعاف التي تقل الجرحى في غزة

قال مدير الإسعاف والطوارئ في غزة، أن جيش الاحتلال يستهدف سيارات الإسعاف التي تقل الجرحى في قطاع غزة.

وأضاف مدير الإسعاف والطوارئ في غزة لقناة «القاهرة الإخبارية» أن المنظومة الصحية في القطاع انهارت تماما جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، كما أن المستشفى الإندونيسي يعاني نقصا كبيرا في الكوادر الصحية والوقود اللازم لتشغيله.

وفى سياق متصل، قال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني إن جيش الاحتلال يستهدف المواطنين الآمنين العزل في غزة.

وأضاف متحدث الدفاع المدني الفلسطيني لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن استهداف بوابة مستشفى الشفاء في غزة يؤكد أنه احتلال دموي يريد إيقاع أكبر عدد من الشهداء.

وأوضح متحدث الدفاع المدني الفلسطيني أن جيش الاحتلال يستهدف أي طواقم إسعاف تصل إلى أماكن المصابين لإنقاذهم.