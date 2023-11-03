أمين دور الإفتاء العالمية: الصمت الدولي شريك في جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أدان الدكتور إبراهيم نجم الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم- استهداف الكيان الإسرائيلي المحتل لقافلة الإسعافات المتجهة لمعبر رفح أثناء خروجها من مستشفى الشفاء بغزة، في جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الإجرامي.

وأكد نجم –في بيان له- أن صمت منظمات المجتمع الدولي قد شارك في استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في أن تستمر في أعمالها الإجرامية التي تستهدف المدنيين والأطفال والمنشآت المدنية والطبية دون رادع.

وجدد نجم نداءه إلى عقلاء العالم أن يتدخلوا لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم والعقاب الجماعي الذي لا يرحم كبيرًا ولا صغيرًا، في تجاهل واضح للقوانين الدولية ومخالفة للمبادئ الإنسانية.

وكان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أدان اعتداءات الكيان الإسرائيلي الوحشية على مدخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من الأبرياء المدنيين العزل.

وقال مفتي الجمهورية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دائما ما تتعطش لمزيد من الدماء وسفك دم الأبرياء من الاطفال والنساء والشيوخ، وذلك على مرأى ومسمع العالم أجمع، واصفاً هذه الاعتداءات الوحشية بأنها "جرائم حرب مكتملة الأركان".