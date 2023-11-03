الاحتلال الإسرائيلي يقصف قافلة سيارات إسعاف تنقل مصابين إلى معبر رفح

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته قافلة سيارات إسعاف تقل جرحى ومصابين، بعد انطلاقها من مجمع الشفاء الطبي باتجاه معبر رفح في جنوب القطاع، بهدف نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

قصف مجمع الشفاء الطبي

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، مجزرة جديدة بحق الفلسطينيين، بعد قصف الطيران الحربي للاحتلال المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، كما كان يوجد في مجمع الشفاء الطبي أكثر من 40 ألف نازح، بالإضافة إلى الطواقم الطبية والجرحى وذويهم.

مدير مستشفى الشفاء: 60 شهيدا وجريحا على الأقل

وأكد مدير مستشفى الشفاء في غزة بحسب القاهرة الإخبارية، أن هناك 60 شهيدًا وجريحًا على الأقل في مجزرة بوابة المجمع الطبي.