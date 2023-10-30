5 شهداء و15 إصابة في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمركبة غرب خان يونس

في استمرار لعملياتها الوحشية، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية دراجة نارية ومركبة بالقرب من صيدلية اليازوري، عند مفترق شارع المدرسة في حي الأمل غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وأصيب 15 آخرون، مساء اليوم الاثنين، وفقما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

في السياق، أكد مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني صبحي سكيك، استهداف طائرات الاحتلال للمستشفى للمرة الثانية، وهو المستشفى الوحيد لمرضى السرطان في القطاع، ما أدى لإلحاق أضرار بالغة فيه، وتعطل بعض أنظمة العمل الكهروميكانيكية وتعرض حياة المرضى والطواقم للخطر.