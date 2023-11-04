زراعة الشرقية: الانتهاء من حصاد 211 ألف فدان أرز والاستعداد لمحاصيل الشتاء

قال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إنه تم الانتهاء من حصاد محصول الأرز أحد أهم المحاصيل الصيفية.

وأوضح نصير، في حديث لـ«الوطن» أن محافظة الشرقية استهدفت زراعة 211 ألفا و350 فدانا من محصول الأرز، مشيرا إلى انتهاء مزارعي المحافظة من حصاد مساحة المحصول المنزرعة في المراكز والقرى المتفرقة بأنحاء المحافظة.

سوبر 300 غزير الإنتاج وجاف الزراعة

ولفت مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية، إلى أبرز أصناف الأرز التي تم زراعتها في الحقول الزراعية، ولعل أبرزهم صنف أرز سوبر 300 الذي يتميز بغزارة الإنتاج مقارنة بالأصناف الأخرى إذ يصل إنتاجية الفدان لنحو 4 أطنان ونصف الطن من الأرز عند الحصاد، كما يتميز بتوفيره للمياه إذ إن زراعته جافة، بالإضافة إلى زراعة أرز أصناف 101، 104، 107 وغيرها من الأصناف الجيدة.

الشرقية تستعد لزراعة المحاصيل الشتوية

وأكد مدير عام الزراعة في محافظة الشرقية على أن المحافظة تتجهز لزراعة المحاصيل الشتوية الأساسية مصل محاصيل الكتان، الفول البلدي، البنجر والبصل.