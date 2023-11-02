مدير الإرشاد الزراعي بكفر الشيخ: 1000 فدان وينتهي موسم حصاد الأرز

أكد المهندس عبد الفتاح سليم، مدير عام الإرشاد الزراعي بمحافظة كفر الشيخ، أنه جري الانتهاء من حصاد 332 ألف و160 فدان أرز من بين 333 ألفا و160 فدان تم زراعتها بالمحصول لم 2023، لافتا إلى أنه لم يتبق سوى 1000 فدان يجرى حالياً حصادها.

بدء زراعة المحاصيل الشتوية

وذكر «سليم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ أراضي كفر الشيخ تتهيأ حالياً لبدء زراعة المحاصيل الشتوية والمتمثلة في «البنجر، والفول البلدي، والقمح، والبرسيم»، لافتاً أنّ محصول البنجر يُعد محصولاً استراتيجياً هاماً تتميز كفر الشيخ بزراعته لتصنيع السكر، ولذلك تسعى المحافظة لزيادة المنزرع منه كل عام.

وأشار «سليم»، إلى أنّه قد جرى خلال الفترة الماضية تنظيم الندوات الإرشادية عن العمليات الزراعية في محصول القمح، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مستهدف زراعة 230 ألف فدان قمح من الأقماح

يذكر أنّه مستهدف زراعة 230 ألف فدان قمح من الأقماح التي سوف تُزرع في حقول محافظة كفر الشيخ، وذلك خلال العام الجاري 2023، بما يضمن توفير قمح عالي الجودة.

وطرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي هذا العام أصنافاً من تقاوي القمح عالية الجودة والإنتاجية والتي تصل لنحو 30 أردب قمح لكل فدان، وهي من أصناف تقاوي «قمح 95، وجيزة 171، وسدس 14، ومصر 3».