إصابة شاب سقط في ماكينة حصاد الأرز بالفيوم

أصيب شاب بإصابات خطيرة، مساء اليوم الخميس، ونجا من الموت بأعجوبة بعدما اختل توازنه سقط داخل ماكينة هرس أثناء قيامه بدراس محصول الأرز في أحد الحقول بقرية إدوارد بنطاق مركز شرطة الفيوم، فيما تمكن ذووه والعمال من إنقاذه قبل أن تلتهمه الماكينة، بالكامل، إلا أنّها تركت له إصابات خطيرة في قدمه.

وعلى الفور هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، لنقل المصاب للمستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

سقوط شاب داخل ماكينة حصاد الأرز

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة من مرفق إسعاف الفيوم، بسقوط شاب داخل ماكينة دراس الأرز أثناء عمله في الحقل بعزبة إدوارد التابعة للوحدة المحلية بالبسيونية بدائرة مركز شرطة الفيوم، وإصابته بإصابات خطيرة.

نقل الشاب للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة شاب يدعى أحمد عبد الناصر أحمد محمد، بإصابات خطيرة في القدم اليسرى، حيث جرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام، وتم بتر رجله اليسرى بالكامل، كما جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة له لحين استقرار حالته والتصريح بخروجه من المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.