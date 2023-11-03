آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. تراجع عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-11- 2023 في منتصف التعاملات المسائية بمحلات الصاغة، تراجعاً ملحوظاً مقارنة ببداية التعاملات الصباحية اليوم، إذ تراجع سعر جرام الذهب عيار21 بنحو 5 جنيهات، ليسجل الآن نحو 2550 جنيها دون مصنعية، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك نحو 2914 جنيها خلال منتصف التعاملات المسائية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر دون مصنعية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 2671 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، نحو 2550 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، نحو 2186 جنيها، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1700 جنيه للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 3-11-2023 بمحلات الصاغة، نحو 20400 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1991 دولارا.