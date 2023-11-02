تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم الخميس 2-11-2023

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب.

وسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا، انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات خلال التعاملات الحالية بجانب تراجعه 5 جنيهات خلال بداية التعاملات، إذ وصل سعر الجرام إلى 2535 جنيهًا مقابل 2550 جنيهًا في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن عند مستوى 2897 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 18 بسعر 2173 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 20 ألفًا و280 جنيها.