انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم بعد تثبيت سعر الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-11-2023 بعد تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي أمس، نحو 10 جنيهات، وفقًا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة.

أسعار الذهب في مصر

ترصد «الوطن» أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-11-2023 بعد تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي في محلات الصاغة، يضاف إليها سعر المصنعية والضريبة قبل بيعها للمستهلك، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، نحو 2914 جنيهًا للشراء، و2991 جنيها للبيع، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2550 جنيها للشراء، بينما سجل 2530 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2186 جنيهًا للشراء، و2169 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب بعد تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي، عيار 14 نحو 1700 جنيه للشراء، و1686 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 20 ألف و400 جنيه.

سعر الذهب عالميا

سجلت الأونصة 1985 دولاراً في الأسواق العالمية.