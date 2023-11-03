أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-11-2023.. «عيار 21 بلغ 2550 جنيها»

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 3-11-2023، خلال نهاية التعاملات الصباحية، استقرارا كبيرا، عقب فترة من الانخفاضات الكبيرة التي حدثت بأسعاره أمس الخميس، حيث سجلت الأسعار تحركات ضيقة شملت جميع الأعيرة، وذلك وفقا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء 2914 جنيها للبيع دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الوقت الحالي 2550 جنيها، بينما بلغ سعر الأوقية عالميا 1986 دولارا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2186 جنيهات، وعيار 14 بلغ 1700 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 20 ألفا و400 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

تتغير أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار لآخر.

وسجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء نحو 1986 دولارا للأوقية، بعدما بلغت أدنى مستوياتها في 7 أشهر تقريبا.

جاء الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالميا تزامنا مع توقعات انخفاض الدولار، والأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.