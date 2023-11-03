تكريم أوائل الشهادات التعليمية بمركز شباب الجزيرة الخضراء بكفر الشيخ

كرّم مركز شباب الجزيرة الخضراء التابع لإدارة شباب مطوبس بمحافظة كفر الشيخ أوائل الشهادات التعليمية 2023، اليوم الجمعة، بحضور 100 طالب من أبناء القرية برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تكريم 45 طالب من أبناء القرية المتفوقين

شارك في حفل التكريم عددا من القيادات السياسية والشعبية والتعليمية بمركز مطوبس، على رأسهم سكرتير الوحدة المحلية بالجزيرة الخضراء، وإيهاب المسماري، أمين تنظيم لجنة الشباب بحزب مستقبل وطن، وأعضاء مجلس إدارة مركز الشباب، وأعضاء الهيئة التدريسية بمدارس القرية، ولفيف من أعضاء مركز الشباب، حيث تم تكريم 45 طالبا من أبناء القرية المتفوقين والحاصلين على أوائل الشهادات التعليمية بمدارس ومعاهد القرية.

إعداد الطلاب بامتلاك العقلية الذهنية السليمة

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على أنّ استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2018، تستهدف تعليم الأبناء المهارات، والقدرات، والجدارات، وليس تحصيل الدرجات فقط، مشيرًا إلى أنّه يتم إعداد الطلاب بامتلاك العقلية الذهنية السليمة، وامتلاك المهارات الشخصية التى تؤهلهم لتغيرات المستقبل، وتوظيف قدراتهم، موضحاً أنّ إحدى أولويات اهتمام الدولة المصرية رعاية المتفوقين والنابغين والموهوبين، كما أنّ وزارة الشباب والرياضة حريصة على مواصلة دعمهم وتشجيعهم.

تكريم المتفوقين أوائل المراحل والشهادات التعليمية

وأعرب الشيخ فتحي دياب، رئيس مجلس إدارة مركز الشباب، عن مدى سعادته اليوم بتنفيذ مركز الشباب احتفالية تكريم المتفوقين أوائل المراحل والشهادات التعليمية للعام الدراسي 2022 - 2023، والتي تُعد تتويجًا للجهد الذي بذلوه، والإنجاز الذي حققوه، موجهًا الشكر لمديري المدارس والمعاهد الذين شاركوا في حضور هذا الحفل وتكريمهم للطلاب المتفوقين، ومدى قناعتهم بأنهم هم الذين يصنعون الفارق.

قدمت فعاليات تكريم المتفوقين من أوائل الشهادات التعليمية بمركز شباب الجزيرة الخضراء بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومتابعة أحمد علي عطية، مدير إدارة شباب مطوبس، وتنفيذ فريق عمل مركز شباب الجزيرة الخضراء.