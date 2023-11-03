طالب بكفر الشيخ يفوز بالمركز الثاني في مسابقة التحدي القراءة العربي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عن فوز محمد وليد صفر، بالمركز الثاني على مستوى العالم العربي في مسابقة تحدي القراءة العربي، التي أُقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن سعاته بتحقيق هذا المركز المتقدم.

محافظ كفر الشيخ يُقدم التهنئة للطالب ولأسرته

وقدّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للطالب ولأسرته، ولمُعلميه، ومشرفيه على هذا الإنجاز الكبير، مشيراً إلى أنّ تعليم كفر الشيخ، يحقق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية والعالم العربي، ومستوى العالم في العديد من المسابقات الثقافية وغيرهم من المجال والأنشطة.

الطالب سبق وأنّ حصل على المركز الأول

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّ الطالب حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التحدي العربي، والتي شارك فيها 15 مليون طالب بكافة المحافظات المصرية، في شهر أغسطس الماضي، وبعدها بشهرين حصل وليد محمد صفر، الطالب بمدرسة الكفر الشرقي، على المركز الثاني على مستوى العالم العربي، بمشاركة 20 من الطلاب بـ18 دولة عربية.

مسابقة تحدي القراءة العربي

جدير بالذكر، أنّ مسابقة تحدى القراءة العربي تهدف إلى ترسيخ القراءة والمطالعة والتحصيل العلمي والمعرفي ثقافة يومية فى حياة الطلاب، وتعزيز مكانة اللغة العربية ودورها في نقل وإنتاج ونشر المعرفة والمشاركة في إثراء التقدم البشرى، وتعزيز أهمية القراءة المعرفية في بناء مهارات التعلم الذاتي، وبناء المنظومة القيمية للنشء من خلال اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى، وهو ما يُرسخ مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر، ويشجع الحوار والانفتاح الحضاري والإنساني.