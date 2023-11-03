مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يريد اجتثاث شعبنا من الوجود

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه سئم الحديث عن وصف ما يحدث في غزة، فالحديث كله أقل من الواقع، الذي هو أبلغ من الكلام كله، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان حقيقي ليس فقط في قطاع غزة ولكن أيضا في القدس والضفة الغربية.

ما يحدث في الضفة والقدس لا يقل خطورة عما يحدث بغزة

وأضاف «الهباش»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن ما يحدث في الضفة الغربية والقدس لا يقل خطورة عما يجري في قطاع غزة، ربما ما يحدث في قطاع غزة أكثر بشاعة من حيث عدد الضحايا وطريقة العدوان، لكن كل الشعب الفلسطيني وكل الحالة الفلسطينية في خضم استهداف وعدوان يرمي إلى اجتثاث فلسطين من الوجود، ومن الخارطة.

ضوء أخضر أمريكي للعدوان

وأوضح أن الذي يجب أن ننتبه إليه وأن نوضحه للجميع بأن كل الذي يجري بغطاء وضوء أخضر من أمريكا على وجه الدقة، والتي تتحمل وزر كل ما يجري، حيث أعطت الضوء الأخضر للعدوان من اليوم الأول، ووصلت للعدوان كل احتياجاته السياسية والعسكرية واللوجستية والمالية.