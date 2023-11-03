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سيارات الإسعاف تواجه صعوبة في نقل المصابين جنوبي غزة

كتب:

منتصر سليمان
07:12 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن سيارات الإسعاف تواجه صعوبة في نقل المصابين جنوبي غزة.

وفي سياق متصل، قال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، إن جيش الاحتلال يستهدف المواطنين الآمنين العزل في غزة.

استهداف بوابة مستشفى الشفاء

وأضاف متحدث الدفاع المدني الفلسطيني لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن استهداف بوابة مستشفى الشفاء في غزة يؤكد أنه احتلال دموي يريد إيقاع أكبر عدد من الشهداء.

وأوضح متحدث الدفاع المدني الفلسطيني أن جيش الاحتلال يستهدف أي طواقم إسعاف تصل إلى أماكن المصابين لإنقاذهم.

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بقلم منتصر سليمان