سمسم شهاب يشدو لـ فلسطين رغم حداده على زوجته

انتهى الفنان الشعبي سمسم شهاب، من تسجيل أغنية جديدة لفلسطين لطرحها خلال الأيام المقبلة بعد فترة غياب طويلة.

الأغنية التي من المقرر أن يطرحها رفض الكشف عن اسمها في الوقت الراهن، وكشف تفاصيلها لـ«الوطن» حيث إنها من كلمات الشاعر عماد عبيد، وألحان وتوزيع شريف حمدان، ومكساج محمد جودة، وإنتاج شريف محمد.

أغنية سمسم شهاب من كلمات عماد عبيد

وسبق أن عبر سمسم شهاب، عن حزنه الشديد لمرض زوجته وعجزه عن فعل شيء لها، وطالب من الجمهور الدعاء لها إذ كتب قبل وفاتها بأيام: «لا أملك إلا الدعاء، أنتِ الآن في قمة المرض وكان الله في عونك، لكنك لا تعلمين أني في قمة الألم وفي حلقي مرار السنين، وعاجز عن فعل أي شيء، لأن الأمر بيد الله وحده، ويراودني الأمل في الله بأنك ستكونين بخير، يا رب يا رب يا رب اشفِ زوجتي وقرة عيني وحبيبة قلبي، اللهم إني أدعوك بكل اسم هو لك وأنت أعلم بحالي أنا وأولادي فهي كل شيء في حياتنا بل هي الحياة».