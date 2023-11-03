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مستشار الرئيس الفلسطيني: قرار وقف إطلاق النار في غزة بيد أمريكا

كتب:

محمد عزالدين
08:21 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
الرئيس الأمريكي ونظيره الفلسطيني

الرئيس الأمريكي ونظيره الفلسطيني

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن عدم وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو قرار أمريكي، والذي عبر عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل واضح، كما عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، واللذين أشارا إلى أن وقف إطلاق النار غير وارد.

الولايات المتحدة تستهدف وجود الفلسطينيين

وأضاف «الهباش»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الولايات المتحدة تستهدف وجود الفلسطينيين، ودولة الاحتلال ليس أكثر من منفذ للسياسة الأمريكية، وليست دولة مستقلة، ولكنها تابعة بشكل كامل للإدارة الأمريكية.

أمريكا لا تشعر بأي ضغط

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية مصرة على استمرار العدوان ولا تشعر بأن هناك أي ضغط عليها، والمقصود بالضغط هو الحراك والتحرك العربي والإسلامي الجاد والمؤثر، فهناك لغة أخرى هي لغة المصالح ولا نتحدث عن اللغة العسكرية ولكن هناك اقتصاد ومصالح واستثمارات وغيرها يمكن استخدامها للضغط على أمريكا لكي تأمر الاحتلال بوقف العدوان.

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