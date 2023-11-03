أوبريت «راجعين» يقترب من تحقيق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب»

اقترب أوبريت راجعين والذي يدعم القضية الفلسطينية من تحقيق أول مليون مشاهدة عبر «يوتيوب» بعد يومين من طرحه.

كلمات أوبريت راجعين

وتقول كلمات أوبريت راجعين: «فيها تراب اليوم نسقيه بدموع ودم شهيد.. فيها قصة مكتوبة نصر بلادنا إلنا من بحر لنهر، ياما قلنا بكرا أحلى بس لا ما شفنا إلا قهر.. طلبنا بس حرية نعيش شفنا بس قتل وتهجير، حتى نحكي لا ممنوع، سجن حدود وسجن بتعذيب.. وذنبه إيه الطفل الشهيد كان حلمه مستقبل زهيد واللي عايش طفل تاني بس أهله ميتين».

دينا الوديدي تروج لأوبريت راجعين

وروجت دينا الوديدي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لأوبريت راجعين بنشر الأوبريت معلقة: لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم! اجتمع 25 فنانا و فنانة من الوطن العربي لإنتاج أغنیة «راجعین» – نشید للصمود الثابت، ودعوة للوحدة والعدالة والحریة في فلسطین، سیتم التبرع بجمیع إیرادات الأغنیة لصالح صندوق إغاثة أطفال فلسطین.

نجوم أوبريت راجعين

شارك في أوبريت راجعين عدد كبير من نجوم الفن وهم من دولة فلسطين، كل من زين وعمر رمال وعصام النجار وسيف شروف ودانا صلاح ووسام قطب، ومن الأردن سيف بطاينة، ومن الكويت فورتيكس، ومن السودان دافنشي، ومن ليبيا فؤاد جريتلي، ومن المغرب سمول إكس، ومن تونس بلطي نورودو، ومن الإمارات غالية شاكر، والثنائي إليانج وراندر من اليمن والسعودية.