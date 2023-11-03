جمعتهما الإنسانية والكاميرا.. صداقة أحمد مكي ومحمد سلام بدأت بـ«طير انت»

تصدر الفنان أحمد مكي الترند، بعد الفيديو الذي نشره مساء أمس دعما للقضية الفلسطينية، وقال خلال الفيديو: «أحب أوضح في البداية أنا لا أدعى أني رجل دين ولا مثالي، وأنا إنسان بسيط وأقل من البسيط بكتير، وإنسان يخطئ ويصيب وبستغفر وأكيد ليا أخطاء في حياتي ندمان عليها وبدعي ربنا يغفر لي وربنا يهديني ويهديكم جميعاً».

أحمد مكي ومحمد سلام

وربط المتابعين بين فيديو أحمد مكي ومحمد سلام الذي رفض المشاركة في مسرحية بموسم الرياض، وقالوا إنها جاءت لدعم الأخير، وذلك بعد انتشار عدة أخبار عن توقف عدد من مشاريعه الفنية بعد الفيديو الذي خرج فيه وأعلن عدم سفره إلى السعودية لعرض مسرحية كوميدية من إخراج أشرف عبد الباقي وبطولة مي عز الدين.

أعمال جمعت أحمد مكي ومحمد سلام

وصداقة مكي وسلام ليست في مسلسل «الكبير أوي» فقط، ولكنها مستمرة في أعمال أخرى وعلى المستوى الشخصي، ويرصد الوطن، أبرز الأعمال التي جمعت الثنائي مكي وسلام معا.

كان أولها عام 2009، في فيلم «طير انت» وشارك أيضا في الفيلم الذي جمع كل من دنيا سمير غانم وماجد الكدواني، وبعدها عمل مع مكي في 2010 في فيلم «لا تراجع ولا استسلام» وفي نفس العام قدم الجزء الأول من مسلسل «الكبير أوي»، وبعدها عمل معه في باقي الأجزاء حتى الجزء السابع الذي عرض رمضان الماضي.

وفي عام 2011، عملا سويا في فيلم «سيما علي بابا» مع إيمي سمير غانم وهشام إسماعيل ولطفي لبيب ومحمد شاهين وبدرية طلبة وماجد الكدواني وبيومي فؤاد.

وعمل مع مكي أيضا في مسرحية «حزلقوم» التي قدمت عام 2020، بطولة ميرنا جميل، بيومي فؤاد، سليمان عيد، يحيى محمود.

كما يستعد الثنائي مكي وسلام في الوقت الحالي للجزء الثامن من مسلسل «الكبير أوي» في رمضان 2024.