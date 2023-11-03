الاحتلال الإسرائيلي يعترف بقصف سيارة إسعاف عمدا بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه استهدف سيارة إسعاف خارج أكبر مستشفى في غزة اليوم الجمعة، زاعمًا أنها كانت تستخدم من قبل نشطاء في الفصائل الفلسطينية.

طيران الاحتلال الحربي قصف المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي ومركبة إسعاف

وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن طيران الاحتلال الحربي، قصف المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي ومركبة إسعاف، ما أدى إلى سقوط 60 شخصا، ما بين شهيد وجريح، بينهم مرضى وعائلاتهم وطواقم إسعاف ونازحون لجأوا إلى المستشفى وساحاته بعد قصف منازلهم وبحثا عن مكان أكثر أمنا.

وأظهرت لقطات مصورة، آثار الغارة بالقرب من مستشفى الشفاء، وشوهدت الجثث، خاصة الرجال والفتيان، متناثرة في الشارع بين سيارات الإسعاف المتضررة.

صحفي بوكالة الأنباء الفرنسية: عدة جثث بجانب سيارة إسعاف مدمرة

كما ظهر في هذه المشاهد مدنيون يائسون وهم يسحبون الجثث بعيدًا، وبعضها يترك خلفه أثرًا من الدماء.

ونقلت الديلي ميل عن صحفي في وكالة الأنباء الفرنسية، موجود في مكان الحادث، أنهم رأوا عدة جثث بجانب سيارة إسعاف مدمرة.