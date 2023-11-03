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«الصحة الفلسطينية»: الوضع الطبي في غزة مأساوي.. والمستشفيات تعمل بطاقة 30%

كتب:

محمد عزالدين
09:10 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
المستشفيات في قطاع غزة

المستشفيات في قطاع غزة

قالت الدكتورة مي كيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إن المستلزمات الطبية التي وصلت إلى قطاع غزة ليست كافية إطلاقا، وتعتبر نقطة في محيط، خاصة أن المستشفيات خالية من أي أدوية، والاحتياج أكبر بكثير، ولا سيما أن عدد الجرحى حوالي 23 ألف شخص حتى الآن.

الأدوية التي تصل لا تساوي الاحتياجات

وأضافت «كيلة»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الأدوية التي تصل لا تساوي الاحتياج الكبير، وهناك حاجة كبيرة بأن يكون هناك تدخل دولي، مناشدة بدخول المجتمع الدولي وكل المؤسسات الأممية والإغاثية.

وأوضحت أن عدد الأطباء والأطقم الطبية الذين استشهدوا في قطاع غزة في أثناء تأدية وظائفهم خلال الفترة الماضية 140 طبيباً وممرضاً ومسعفا، ولكن هناك مئات الجرحى، وهذا يضعف الكادر الطبي في غزة، وهذا وضع مأساوي يلقي بظلاله على الوضع الصحي بالقطاع والمستشفيات تعمل بطاقة 30% إلى 35%.

5 آلاف مريض في مستشفى الشفاء

ولفتت إلى أن السعة الاستيعابية لمستشفى الشفاء 700 سرير، لكن بها حاليا 5 آلاف مريض، ومن ثم هذا يعكس حجم الكادر الذي تحتاجه المستشفى من أجل تقديم خدماته للمرضى.

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