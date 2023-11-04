إجراءات وشروط الحصول على «قرض الزواج» من بنك ناصر

أفادت وزارة التضامن الاجتماعي، بأن القرض الحسن أو ما يعرف بقرض الزواج، ​هو قرض بدون فوائد بحد أقصى 5 آلاف جنيه على قسيمة الزواج التي لم يمر عليها سبعة سنوات، وذلك للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، موضحة أنه يُصرف من قبل بنك ناصر الاجتماعي.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية إجراءات الحصول على الخدمة، والشروط والأحكام.

إجراءات الحصول على الخدمة

- تقديم الأوراق لأقرب فرع للعميل.

- يتم مراجعة الأوراق من قبل الفرع للتأكد من صحتها.

- يتم الصرف بعدها.

الشروط والأحكام

- قسيمه زواج بحد أقصى 7 سنوات.

- مفردات مرتب.

- إيصال غاز كهرباء أو تليفون حديث.

- (2) صورة بطاقة.

- الرقم التأميني مطبوع.

- تعهـــد بتحــــويل المرتب.

- ضامن حكومي بنفس الأوراق للمتقدم «بدون قسيمة الزواج».

- أن يكون عنوان البطاقة مطابق لعنوان إيصال المرافق.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم بنك ناصر الاجتماعي، الذراع الاقتصادية لوزارة التضامن الاجتماعي، المساعدات والمساعدات المالية للفئات المستحقة وفقًا للوثائق المقدمة واستمارة البحث الاجتماعي.

تشمل هذه المساعدات مساهمة في شراء الدراجات النارية والكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، وتغطية تكاليف العمليات الجراحية الكبرى مثل زراعة الكبد والكلى وقوقعة الأذن.

كما يتم تقديم مساعدات نقدية لأصحاب الأمراض المزمنة والفقراء والمحدودين في الدخل، ومساعدات نقدية وعينية في حالات الكوارث مثل السيول والفيضانات وحوادث القطارات.