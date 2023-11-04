أرقام الإبلاغ عن أعطال الكهرباء بالمحافظات.. إليك الخريطة الكاملة

أعلنت جميع المحافظات الخريطة الكاملة لأرقام الإبلاغ عن أعطال الكهرباء بمختلف أشكالها، وذلك ضمن خطة حل مشاكل الكهرباء في أسرع وقت ممكن.

ويمكن التواصل مع أرقام تليفونات هندسة الكهرباء، ورقم شكاوى طوارئ الكهرباء عبر الخط الساخن، إذ خصصت وزارة الكهرباء رقما موحدا للإبلاغ عن شكاوى الكهرباء في مختلف المحافظات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» الخريطة الكاملة لأرقام الإبلاغ عن أعطال الكهرباء في جميع محافظات مصر.

أرقام الخط الساخن للإبلاغ عن أعطال الكهرباء في جميع المحافظات

وبحسب ما أعلنته وزارة الكهرباء في بيان لها، جاءت أرقام الخط الساخن للإبلاغ عن أعطال انقطاع التيار الكهربائي في محافظات مصر كالتالي:

- قطاعات شبكات كهرباء سيناء تليفون: 0643201621

- قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، تليفون: 0653548369

- قطاع شبكات كهرباء شمال سيناء، تليفون: 0683350178

- أرقام شكاوى شركه شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء دمياط والدقهلية و كفر الشيخ ويمكن التواصل مع الشركة عن طريق الرقم التالي 01270003430

أرقام شكاوي انقطاع التيار الكهربائي في المحافظات

- قطاعات تشغيل الشرقية، تليفون: 0552364392

- أرقام تليفون شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء تقدم شركة كهرباء مصر العليا نطاق كبير من مدن الصعيد والمحافظات « سوهاج، قنا، الأقصر»، ويمكن التواصل مع الشركة على أحد الأرقام التالية 0973480933 – 0973480316 – 0973480415

- أرقام شكاوى شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء« الغربية، المنوفية، القليوبية، 0403453523 0403453524