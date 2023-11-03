أسعار مراوح تعمل بالشحن عند انقطاع الكهرباء 2023.. تبدأ من 260 جنيها

يهتم كثيرون بمعرفة أسعار مراوح تعمل بالشحن عند انقطاع الكهرباء 2023، في ظل الارتفاع النسبي في درجات الحرارة، وذلك للتغلب على مشاكل قطع الكهرباء.

وتعرض محلات الأجهزة الكهربائية والأسواق الإلكترونية مراوح تعمل بالشحن عند انقطاع الكهرباء 2023 بأسعار مناسبة، وتأتي على النحو التالي:

أسعار مراوح تعمل بالشحن عند انقطاع الكهرباء 2023

- مروحة مكتب محمولة بتصميم صغير صامت قابل لإعادة الشحن بمنفذ USB، مناسبة لغرفة النوم والمكتب والمدرسة والخروج بسعر ‎393 ‏جنيه.

- مروحة تبريد صغيرة محمولة باليد تعمل بالبطارية بمنفذ USB مع وقت شحن يصل الى 13 ساعة بسعر ‎260‏ جنيه.

- مروحة وامبوري محمولة قابلة لاعادة الشحن للتخييم في الهواء الطلق تصلح لمكتب صغير وغرفة النوم بسعر ‎2,799 جنيه.

- مروحة تكييف هواء شخصية صغيرة محمولة قابلة لإعادة الشحن بمنفذ USB بـ3 سرعات و7 ألوان، بسعر ‎1,200 جنيه.

- مروحه مكتب صغيرة تعمل بالبطارية، قابلة للشحن عن طريق USB، بسعر ‎345 جنيه.

- مروحة مكتبية صغيرة بتقنية USB قابلة للشحن بسعر ‎772‏.

- مكيف هواء محمول بإضاءة LED، ومروحة 3 سرعات قابلة للتعديل تصلح للسيارة والمكتب والسفر العائلي‏ بسعر 439 جنيه.

- مروحة مكتبية الصغيرة محمولة بمشبك ولها مدخل شحن USB، بقوة 2000 مللي أمبير في الساعة، بسعر 390 جنيها.

ـ مروحة مكتب صغيرة بضوء ليد ليلي وتعمل بالبطارية، قابلة للشحن عن طريق USB يصل سعرها إلى 421 جنيها.