خريطة قطع الكهرباء عن 6 مناطق في سوهاج غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج قطع الكهرباء غدا السبت وفقا للإشارة الواردة من كهرباء سوهاج حيث سيتم فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع كهرباء طما ، وحددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما مواعيد قطع الكهرباء وأماكن انقطاع التيار الكهربائي.

مواعيد قطع الكهرباء غدا

وجاءت مواعيد قطع الكهرباء غدا السبت بمركز طما بمحافظة سوهاج بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعه العاشرة صباحا لإجراء أعمال نقل كابلات التغذية بمحطة محولات طما 33 .

أماكن انقطاع الكهرباء غدا

وأفادت الوحدة المحلية بمحافظة سوهاج بأماكن قطع الكهرباء غدا السبت بعدة مناطق هي:

- المنشية

- شارع أحمد عرابي

- منطقة مستشفى طما

- ساحل طما الغربي

- منطقة الزهراء

- قرية سلامون

انقطاع التيار الكهربائي غدا

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع التيار الكهربائي غدا السبت بتوفير مغذي بديل فترة قطع الكهرباء وتدبير احتياجاتهم خاصة أصحاب المستشفيات والمخابز والمحال لخدمية وألا يتم تشغيل الأجهزة الكهربائة إلا عقب إعادة التيار الكهربائي واستقراره.