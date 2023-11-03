وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023.. الشروط والمستندات

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن وظائف شاغرة، بالإعلان رقم 1 لعام 2023، وتستعرض «الوطن» الشروط والمستندات المطلوبة، وطريقة التقديم.

الوظائف الشاغرة

أولا: درجة مدير عام.

ثانيا: الوظائف التخصصية.

- الوظائف الهندسية.

- وظائف العلوم.

ثالثا: التعاقد بمكافأة شاملة.

المستندات المطلوبة

ـ صورة المؤهل الدراسي.

ـ صورة شهادة ميلاد الرقم القومي.

ـ صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور والخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

ـ صورة شهادة عضوية النقابة «للوظائف الهندسية والعلوم والمحامين»

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ صورة فوتوغرافية حديثة.

ـ صورة من الطابعة التأمينية المؤيدة لمدد الخبرة.

الشروط العامة

واشترط الإعلان في المتقدمين لجميع وظائف التعيين

1- التعاقد ألا يزيد السن في تاريخ نشر الإعلان لوظائف الدرجة الأولى عن 40 سنة والدرجة الثانية عن 35 سنة والدرجة الثالثة عن 30 سنة.

2- أن يكون التقدير التراكمي «جيد» على الأقل وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

3ـ استيفاء جميع المتقدمين للشروط الواردة باللائحة نظام العاملين بالهيئة الموضحة على الموقع الإلكتروني للهيئة http://www.nppa.gov.eg.

4- اجتياز الاختبارات المقررة في هذا الشأن.

5ـ قبول العمل بمواقع العمل المختلفة بالضبعة أو بالقاهرة أو غيرهما.

6ـ يحق للهيئة ترشيح المتقدم إلى وظيفة تناسب مؤهله وتخصصه طبقًا لبطاقات الوصف وما تقرره لجنة الاختبارات.

7ـ يتم الاطلاع على كافة الشروط تفصيلا من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباءhttp://www.nppa.gov.eg.

طريقة التقديم على الوظائف الشاغرة بهيئة المحطات النووية

1- يقوم المستوفون لشروط الشغل بالتقدم بعد إتمام الدفع الإلكترونى عن طريق الموقع مبلغ وقدره 750 جنيه مصري لا غير لوظيفة مدير الإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت، و500 جنيه لباقى الوظائف.

2ـ يتم تسجيل البيانات ورفع المستندات المشار إليها بصيغة «PDF» على موقع الهيئة الإلكتروني من خلال الرابط.