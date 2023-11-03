إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه يتابع عن كثب الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ويتم التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية الرقعة الزراعية، وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة.

وشدد أنه لا تهاون في مواجهة التعديات على الأرضي الزراعية لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية وردع المخالفين.

إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية

وأوضح أن الوحدات المحلية تصدت بكل قوة لإزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 21 سهما، و6 قراريط وفدان، كما تمت إزالة 5 مخالفات للبناء على مساحة 580 م2، كما تم تحويل 11 متعديا على الأراضي الزراعية و5 مخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

رصد أي مخالفات

ولفت إلى أنه أصدر توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوجيه إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، مشيرا إلى متابعته المستمرة والميدانية إزالة التعديات، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله.