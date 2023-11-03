أبرز تصريحات متحدث «الصحة الفلسطينية» بعد قصف مستشفى الشفاء

أدلى الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، بتصريحات مهمة، بالتزامن مع ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانا جديدا بحق أبناء الشعب الفلسطيني بوقوع عدوان جديد بمدخل مستشفى الشفاء وقافلة مركبات إسعاف.

أدى قصف الاحتلال لمستشفى الشفاء إلى استشهاد 60 شخصا ما بين شهيد وجريح، بينهم مرضى وعائلاتهم وطواقم إسعاف ونازحون لجأوا إلى المستشفى وساحاته بعد قصف منازلهم، فضلاً عن استهداف قافلة طبية تضم عدداً من الجرحى وارتفاع عدد الإصابات بمستشفى الإندونيسي، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

تصريحات المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية

- ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منافية للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

- على المجتمع الدولي لجم الاحتلال ووقف المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والطواقم الطبية.

- على الأطراف كافة إنشاء ممر آمن لضمان خروج الجرحى وإدخال المواد الإغاثية والوفود الطبية إلى مستشفيات قطاع غزة.

- على اللجنة الدولية للصليب الأحمر تفعيل اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المنظومة الصحية وتيسير عمل الطواقم الصحية وطواقم سيارات الإسعاف لإخلاء ونقل الجرحى دون قيد أو استهداف.

أحزمة نارية بمحيط مستشفى القدس

وفي سياق متصل، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بتنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أحزمة نارية بمحيط مستشفى القدس في غزة، وإطلاق المدفعية الإسرائيلية قذائف تجاه شرق قطاع غزة، فضلاً عن قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المنطقة الغربية بقطاع غزة.