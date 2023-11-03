خريطة قطع الكهرباء عن بعض المناطق في 3 محافظات غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركات الكهرباء قطع الكهرباء عن بعض المناطق في 3 محافظات غدا، للصيانة أو لتغير كابلات بمحطات الكهرباء، وهذه المحافظات هي سوهاج وجنوب سيناء والبحر الأحمر، حتى يتمكن المواطنين الاستعداد بشكل جيد وتخزين كميات إضافية من المياه لاستعانة بها.

خريطة قطع الكهرباء بالمحافظات

تنشر «الوطن» خريطة قطع الكهرباء غدا السبت في 3 محافظات وهي التي تأتي على النحو التالي.

أعلنت هندسة كهرباء طور سيناء فصل التيار الكهربائي غدا السبت، لإجراء الصيانة الروتينية، من الساعة 9 ونصف صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، عن منطقة الـ 172 وحدة دبش وموقف أتوبيس شرق الدلتا والجمعية الاستهلاكية و ديوان عام قطاع الكهرباء.

جدول قطع الكهرباء في سوهاج

كشفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج عن انقطاع التيار الكهربائي عن لوحة توزيع كهرباء طما من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة العاشرة صباحا لإجراء أعمال نقل كابلات التغذية بمحطة محولات طما 33 بعدة مناطق هي المنشية، وشارع أحمد عرابي وساحل طما الغربي وقرية سلامون.

أماكن قطع الكهرباء غدا

صرحت الوحدة المحلية برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر بفصل التيار الكهربائي من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة الثامنة صباحا للقيام بأعمال الصيانة الدورية بالمدينة.

فصل التيار الكهربائي بالمحافظات

وأهابت شركات الكهرباء بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء غدا السبت بتوفير مغذى بديل فترة الانقطاع خاصة أصحاب المحال الخدمية والمخابز والمستشفيات وعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية إلا عقب استقرار التيار الكهربائي.