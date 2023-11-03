سلطنة عمان تستنكر استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف في قطاع غزة

أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي، وقوافل مركبات الإسعاف في قطاع غزة، والتي أدت لسقوط مئات المدنيين الفلسطينيين بين شهيد وجريح، الأمر الذي يمثل استمرارًا لجرائم الحرب والإبادة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولكافة الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية.

وعبرت سلطنة عمان بحسب بيان وزارة الخارجية العمانية، عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، مؤكدة تضامنها مع الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة كافة وصموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

سلطنة عمان تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة للتوقف

ودعت سلطنة عمان المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لإسرائيل للتوقف عن اعتداءاتها المستمرة والشنيعة بحق الشعب الفلسطيني، والتحرّك الفاعل في إعلاء سلطة القانون الدولي وفي إنهاء العدوان والاحتلال اللا مشروع للأراضي الفلسطينية.