رئيس اتحاد إذاعات منظمة التعاون الإسلامي يطالب بتوفير حماية دولية للصحفيين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن رئيس اتحاد إذاعات منظمة التعاون الإسلامي عمر الليثي، ناشد كافة منظمات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني التي يذهب ضحيتها الزملاء من الأسرة الصحفية، وآخرها ما ارتكبه الاحتلال بحق الزميل الشهيد محمد أبو حطب مراسل تلفزيون فلسطين وعائلته.

فقدان عدد كبير من الصحفيين

وأدان رئيس اتحاد إذاعات منظمة التعاون الإسلامي في حديث لإذاعة صوت فلسطين؛ ما ترتكبه حكومة الاحتلال بحق الزملاء الصحفيين، معربا عن أسفه الشديد حيال فقدان عدد كبير من الصحفيين، مطالبًا بتوفير حماية دولية عاجلة لهم ليتمكنوا من نقل الصورة والكلمة بمهنية ومصداقية.

وحمّل عمر الليثي الإعلام الغربي المسؤولية الكاملة لتزييف الحقائق ونقل الصورة على خلاف ما يجري على الأرض في قطاع غزة، معلنا رفضه التام لما يتم نشره من كذب وتضليل والذي يعد بمثابة جريمة يتشارك من خلالها الإعلام الغربي مع دولة الاحتلال.