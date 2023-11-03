«جهاد» و«آية» زواج موثق بصلة القرابة.. «هنا غزة.. من الإسكندرية»

لم تعرف قصة حبهما وارتباطهما الحدود الجغرافية، لكنهما آمنا معاً بأن الحب يصنع المعجزات وهو الداعم الأول لأى شريكين اختارا بعضهما البعض، فمنذ اللحظات الأولى التى رأى فيها الدكتور الفلسطينى جهاد عبدالمجيد أبولحية زوجته المصرية آية أيمن وقع فى غرامها وقرر الارتباط بها على الرغم من كل ما يعانيه شعب فلسطين من تحديات وحروب، قبل 7 سنوات جمعتهما الصدفة فى مصر، فضلاً عن صلة القرابة من ناحية الأم.

عادات الشعب الفلسطينى متشابهة مع العادات المصرية، وهو ما دفع «جهاد» الحاصل على الدكتوراه فى القانون والنظم السياسية، ويعيش فى محافظة الإسكندرية، للارتباط بزوجته وفق حديثه: «أنا من غزة وزوجتى من الإسكندرية، وفيه عامل مشترك جمعنا معاً وهو إن المدينتين ساحليتين، فكلاهما عاداتهما متشابهة».

زواج بطريقة مختلطة، هكذا أقام الزوجان عرسهما فى مصر بحضور الأهل والأقارب، لكن هذه الخطوة سبقتها ترتيبات كثيرة بين الأسرتين. فى عام 2021 قرر الزوج اصطحاب زوجته وأطفاله إلى قطاع غزة، وبالتحديد فى مخيم جباليا الذى يقع فيه منزل أسرته، لكن الحرب فى هذا العام حاصرتهم هناك.

قلق ورعب يعيشهما الزوجان هذه الأيام، خاصة مع انقطاع وسائل الاتصال بين الزوج الفلسطينى وأهله، لتنعكس هذه الحالة على حياتهما الأسرية.