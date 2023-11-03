تحرير 184 محضر مخالفات في حملات تموينية مكبرة بالإسكندرية

أكد المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية أن المديرية بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

حملات مكثفة لضبط الأسواق

وأشار القلش إلى أن الإدارات التموينية على مستوى الإسكندرية قامت بحملات مكثفة تنفيذاً لتلك التعليمات، وقد قامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة مؤنس محمد المشرف العام على الإدارة وفريق العمل التابع له بحملات بأنحاء المحافظة والتي أسفرت عن:

- تحرير عدد 33 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

وقامت إدارة تموين المنتزة بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن الآتي:

- تحرير عدد 54 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضر توقف لمحطة تموين سيارات.

- تحرير عدد 14 محضر عدم حمل شهادات صحية.

- تحرير عدد 32 محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

- تحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

وقامت إدارة تموين شرق بحملات في نطاق الإدارة وأسفرت عن:

- تحرير عدد 33 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف.

- تحرير عدد 5 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

- تحرير محضرين حيازة وبيع سحائر مجهولة المصدر ومصادرة عدد 140 علبة سجائر.

- تحرير محضر حجب وامتناع عن بيع سجائر وتم مصادرة عدد 120 علبة سجائر.

- تحرير عدد 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

- تحرير عدد 9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

- تحرير محضرين إستخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

- تحرير عدد 4 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

استمرار الحملات التموينية

وأضاف المهندس محمود القلش أن إدارة تموين وسط قامت بحملة أسفرت عن:

- تحرير عدد 27 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضر لمخزن تمويني مخالف.

- تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

- تحرير عدد 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر.

- تحرير عدد 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

- تحرير عدد 6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

- تحرير عدد 4 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

كذلك قامت إدارة تموين العامرية بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن الآتي:

- تحرير عدد 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير عدد 4 محاضر إستيلاء على المال العام لبقالين مخالفين.

- تحرير محضرين لمنفذين من منافذ مشروع جمعيتي مخالفين.

- تحرير عدد 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

- تحرير عدد 4 محاضر عدن الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

- تحرير عدد 6 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وقامت إدارة تموين برج العرب بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن الآتي:

- تحرير عدد 12 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضر توقف مطحن بدون إذن مسبق.

- تحرير محضر لبقال تمويني مخالف.

- تحرير محضر لمخبز أفرنجي مخالف.

- تحرير عدد 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

- تحرير عدد 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

- تحرير عدد 7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

- تحرير محضرين أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

وقام المركز التمويني الشامل لحي غرب والجمرك بحملة في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن الآتي:

- تحرير عدد 12 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضر لمجمع استهلاكي مخالف.

- تحرير محضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة.

- تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد.

- تحرير عدد 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر.

- تحرير عدد 11 محضر عدم حمل شهادات صحية.

- تحرير عدد 10 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.